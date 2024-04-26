ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом

Координатор подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава. Его слова приводит РИА Новости.

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"Удар был нанесен вчера в 16:40 по ж/д станции Балаклеи", - заявил он.

Балаклея находится в Изюмском районе Харьковской области Украины.

По словам Лебедева, точные потери ВСУ пока не известны, однако на место происшествия прибыло "много" бригад скорой помощи.

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Также Лебедев сообщил о срыве ротации и снабжения ВСУ в результате удара ВС РФ по поезду ВСУ в момент разгрузки железнодорожного состава вечером 25 апреля. Аналогичные удары были произведены по железнодорожным станциям в городе Смела в Черкасской области Украины и в поселке городского типа Боровая в Харьковской области.

24 апреля Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.