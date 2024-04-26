Мобилизация: последние новости на сегодня 26 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Более 300 тонн гумпомощи и 44 автомашины отправили из Иркутска в зону СВО

Мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе отчета о работе администрации за 2023 год уточнил сведения об объемах снабжения зоны спецоперации силами общественников и волонтеров, сообщает runews24.ru.

По словам мэра, за прошлый год город направил на передовую 300 тонн гуманитарной помощи и 44 транспортных средств. Неравнодушные сибиряки шьют одежду и носилки, плетут масксети, вяжут теплую одежду.

Также Болотов заявил, что в Иркутске правительством Приангарья и городской Думой реализуется более 30 мер поддержки семей бойцов СВО.

В Мурманске ветераны СВО показали кадетам азы управления дронами

В Мурманске кадеты осваивают азы навигации под руководством бойцов, которые имеют опыт боевых действий в зоне проведения спецоперации, сообщает телеканал "Звезда".

В Центре «Воин» курсанты могут освоить не только навыки управления БПЛА, но и постичь азы тактической медицины, инженерной и огневой подготовки.

Обучения проводят инструкторы-профессионалы, многие из которых имеют реальный боевой опыт.

Более 3 тыс. жителей Чувашии посетили благотворительные спектакли и концерты в помощь СВО

Благотворительные спектакли и концерты в Чувашии в поддержку специальной военной операции посетили более 3 тысяч зрителей, сообщает ТАСС.

Государственные учреждения культуры представили девять спектаклей и концертов патриотической направленности, их посетили более 3 тысяч зрителей.

Выручка в размере 855 тысяч рублей будет направлена участникам спецоперации. Бойцам необходимы беспилотники, средства защиты от них, тепловизоры, радиостанции, генераторы.