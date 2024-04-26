Названа угроза странам Скандинавии из-за НАТО
Страны Скандинавии оказались под угрозой российских атак, но это адекватный ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет обозреватель InfoBRICS Драго Боснич.
По его словам, после размещения ракетных комплексов «Искандер-М» в Ленинградском военном округе территории Норвегии, Финляндии и Швеции оказались открыты перед потенциальными российскими ударами.
Автор напомнил, что в Москве неоднократно говорили об обеспокоенности из-за расширения НАТО. В Кремле открыто указывали, что будут реагировать на продвижение Альянса соответствующим образом.
Ранее сообщалось, что «Искандер-М» будут размещены на территории Карелии в рамках развертывания отдельной ракетной бригады.
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