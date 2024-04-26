ВСУ оставили позиции на одном из важных укрепрайонов в Красногоровке

Вооруженные силы Украины оставили позиции на одном из важнейших укрепленных районов в городе Красногоровке в ДНР, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление советника главы региона Игоря Кимаковского.

По его словам, там вооруженные формирования противника не выдержали натиска Воздушно-космических сил России и тяжелой артиллерии и ушли с позиций.

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