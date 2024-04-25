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В Британии заявили о гневе ВСУ из-за России

Украинские бойцы выражают гнев и недовольство из-за наступления Вооруженных сил РФ. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

Он обратил внимание, что российские военные нанесли крупное поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и они значительно продвинувшись в зоне специальной операции (СВО) в последние недели. В частности, отметил Меркурис, ВСУ потеряли контроль над значительным количеством поселений в Донбассе. «Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат», — заявил эксперт.

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