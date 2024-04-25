Райдер: военных советников США при отправке на Украину не будет у линии фронта

В американском минобороны гарантируют, что дополнительное число военных советников в случае переброски на Украину не будет размещено у линии фронта. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер, передает ТАСС. "Прежде всего я хотел бы уточнить, что вопрос об отправке дополнительных советников еще рассматривается, решение не принято", - отметил генерал. Он уточнил несколько "ключевых моментов". Райдер не исключил, что небольшое число советников может работать в посольстве, но никак не у линии фронта. "Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины", - резюмировал пресс-секретарь. Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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