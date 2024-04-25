Российские инженеры разрабатывают «убийц мостов»

Новая линейка ударных плавающих беспилотников появится в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Они предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. По информации издания, дроны способны действовать как на воде, так и под ней.

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«Убийцы мостов» будут отличаться массой боевой части и дальностью плавания. При этом часть изделий уже находится в высокой степени готовности. Уточняется, что дроны оснащены механизмом, который позволит им менять глубину самостоятельно.

По словам экспертов, роботизация является одним из основных перспективных направлений развития техники. Беспилотники позволяют удалить человека от контакта с противником и сберечь жизни, объяснили специалисты.

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Ранее сообщалось, что перспективный ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости продемонстрировали министру обороны России Сергею Шойгу. Уточняется, что полигон Московского военного округа, который занимается разработкой беспилотника, готов выпускать 30 единиц в месяц. Кроме того, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при содействии военных снайперов.