ХАМАС получило от Израиля ответ на предложение по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС получило от Израиля ответ на свое предложение по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя, слова которого приводятся в ее Telegram-канале.

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"Движение ХАМАС получило сегодня официальный ответ сионистского оккупанта (Израиля - прим. ТАСС) на инициативу движения, которую оно довело до сведения египетских и катарских посредников 13 апреля. Движение проанализирует данное [израильское] предложение и по завершении его изучения даст свой ответ", - сообщил аль-Хайя.

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13 апреля ХАМАС передало египетским и катарским посредникам на переговорах ответ на предложение израильской стороны, полученное 8 апреля, по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Движение подтвердило свои требования, которые сводятся к постоянному прекращению огня, выводу армии Израиля из Газы и возвращению перемещенных лиц в районы постоянного проживания. ХАМАС также подчеркнуло, что "готово заключить серьезную и реальную сделку по обмену" заложников, находящихся в руках у радикалов в анклаве, на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Как сообщил 26 апреля со ссылкой на источник телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", израильская сторона оповестила египетскую делегацию, которая прибыла в Тель-Авив в качестве посредника на переговорах Израиля с ХАМАС, что палестинское движение "должно использовать последний шанс для достижения договоренностей о прекращении огня" в секторе до начала израильской военной операции в районе города Рафах в южной части Газы. Представители Израиля, по словам источника, считают, что Египет "должен будет оказать давление на ХАМАС", чтобы радикалы использовали эту возможность.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.