Швеция направит войска в составе НАТО в Латвию для сдерживания РФ

Войска Швеции, недавно вступившей в НАТО, в 2025 году прибудут в Латвию, там они присоединятся к силам альянса, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. ТАСС

«Швеция продолжит реализацию планов по отправке сокращенного батальона в Латвию в рамках развертывания НАТО в странах Балтии, которые имеют сухопутные границы с Россией и ее союзником Беларусью», — подчеркнул он. Lenta.ru

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна серьезно укрепит группировки ВС на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. RT на русском