ВС РФ ударили в район электроподстанции под Харьковом

Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении двоих местных жителей, которых подозревают в убийстве 18-летнего водителя такси за отказ в бесплатном проезде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 29-летнего жителей Волгограда. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 апреля между 18-летним водителем такси и двумя фигурантами произошел конфликт из-за того, что подозреваемые отказались платить за проезд. Молодые люди нанесли водителю множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм он скончался, а пассажиры скрылись с места происшествия.