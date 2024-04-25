США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения, это не изменит ход СВО, но доставит больше проблем самому Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

Так представитель Кремля прокомментировал поставки американских тактических баллистических ракет ATACMS на Украину. Lenta.ru

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы той системы, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — подчеркнул Песков, добавив, что поставки ATACMS добавят проблем самой Украине. Ura.Ru