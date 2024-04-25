Минобороны: С-300 создают над Запорожской областью защитный купол

Российские комплексы С-300 в связке с другими средствами ПВО создают над Запорожской областью защитный купол, сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

Отмечается, что подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Деловая газета «Взгляд»

В оборонном ведомстве добавили, что для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения применяют ЗРК «Бук-М2» — высокомобильный комплекс, предназначенный для нанесения ударов по самолётам стратегической и тактической авиации, вертолётам, а также для уничтожения крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов. Говорит Москва

«Под нашим надзором никто не пройдет область <...> ни одна ракета, ни один самолет не пройдет, в принципе, - сказал военнослужащий подразделения ПВО, его цитирует военное ведомство. - HIMARS сбивал. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров. <...> До этого мой коллега сбивал два самолета, за что получил орден Мужества». Военный отметил, что для борьбы с БПЛА используются другие средства поражения с меньшими ракетами, в качестве примера он привел системы «Панцирь». ТАСС