Алаудинов предупредил о попытке ВСУ применить ATACMS в Крыму

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов допустил, что ВСУ могут попытаться атаковать Крымский мост, получив от США ракеты ATACMS, сообщает ТАСС. По словам Алаудинова, поставки этих ракет Украине можно считать финансированием террористической деятельности.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине. В документе идет речь о финансировании примерно на 61 миллиард долларов. Около 23 миллиардов из этой суммы пойдут на пополнение американских запасов оружия, а непосредственно на вооружения для Украины выделят 23,2 миллиарда. Поставки оружия и техники Украине обещают начать в течение пары недель.

В Госдепе заявили, что ранее уже поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, не объявляя об этом публично. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что ракеты не будут использованы для атак по российской территории.

По мнению Алаудинова, новый пакет помощи США не рассчитан на то, чтобы Украина могла совершить «что-то сверхъестественное» на поле боя. Он подчеркнул, что две трети денег останутся в США, а часть пойдет на Украину в виде оружия, в том числе ATACMS.

«По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов. Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать», — подчеркнул Алаудинов.

Он назвал «вполне возможными» попытки ударов по Крымскому мосту.