Военнослужащие группировки войск «Центр», подбившие «Ланцетом» танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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Командир взвода специального назначения с позывным Игла рассказал, что военные выслеживали машину три дня. По его словам, сначала солдаты выслеживали танк и обнаружили его. Военные пытались поразить Abrams, но украинские бойцы его серьезно защищали.

«Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — подчеркнул военный.

В конце марта российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams. Это произошло в районе села Соловьево.тоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку», — подчеркнул военный.