Минометчики ВС РФ уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ

Расчеты минометов "Поднос" Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"При выполнении огневых задач расчеты 82-мм минометов "Поднос" 1-й гвардейской танковой армии мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи и живую силу противника. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме передают координаты новых целей, а расчеты, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по выявленным пунктам временной дислокации украинских боевиков, обрушивая на вражеские позиции осколочно-фугасные артиллерийские мины калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружение подразделений противника и корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в военном ведомстве, чаще всего взвод огневой поддержки работает во время ротации подразделений противника.