Минометчики ВС РФ уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ

Минометчики Западной группировки ВС РФ уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ
Расчеты минометов "Поднос" Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"При выполнении огневых задач расчеты 82-мм минометов "Поднос" 1-й гвардейской танковой армии мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи и живую силу противника. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме передают координаты новых целей, а расчеты, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по выявленным пунктам временной дислокации украинских боевиков, обрушивая на вражеские позиции осколочно-фугасные артиллерийские мины калибра 82 мм", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обнаружение подразделений противника и корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали в военном ведомстве, чаще всего взвод огневой поддержки работает во время ротации подразделений противника.
"Наши когда продвигаются вперед, мы вперед накидываем, накидываем, чтобы расчистить им путь. И наши подразделения идут вперед. Понимаем, что они там находятся, знаем их ощущения. И мы пытаемся им как можно лучше помочь", - поделился наводчик миномета с позывным Бит, его цитирует МО РФ.