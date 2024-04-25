Генерал из США заявил, что учения НАТО «проводятся против русских»

Проводимые весной и летом 2024 года военные учения Североатлантического альянса фактически нацелены против России. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс. В комментарии газете New York Times он заявил, что альянс борется «с нашим потенциальным противником».

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«Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником», - приводит его слова издание.

Он добавил, что прежде во время учений использовалось имя вымышленного противника, но во время нынешних открыто называется Россия. Американский военачальник отметил, что нынешние военные учения НАТО станут самыми масштабными со времен Холодной войны.

Журналисты представили, что если бы Россия и военный блок вступили в войну, то войска США и союзников сначала направились бы на восточный фланг альянса - в Эстонию, Латвию и Литву - для попытки блокирования проникновения войск ВС РФ.

Как сообщало 22 апреля, при участии более 20 тысяч солдат в Литве стартовали учения НАТО. Тогда в вооруженных силах Литвы заявили, что все учения призваны проверить планы обороны альянса, обеспечить быструю передислокацию сил между странами и «продемонстрировать силу решимости и трансатлантические обязательства».