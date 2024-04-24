Байден утверждает, что КНР, Иран и КНДР поставляют вооружения России

Президент США Джо Байден утверждает, что Китай поставляет "компоненты и ноу-хау" для наращивания объемов производства российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

По версии главы государства, который выступал перед журналистами в Белом доме после подписания пакета законов о помощи Украине, Иран якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты, КНДР - "баллистические ракеты и артиллерийские снаряды". "Китай поставляет компоненты и ноу-хау для наращивания [объемов производства] российского ОПК. При такой поддержке Россия усилила авиаудары по украинским городам и критически важным объектам инфраструктуры", - утверждал Байден.

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин в вопросе Украины "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".

Москва и Тегеран последовательно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.