США впервые развернули на Филиппинах ракеты средней дальности из-за Китая

Впервые со времен противостояния с Советским Союзом США развернули ракеты средней дальности наземного базирования за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пентагон разместил ракеты на Филиппинах, где сейчас проходят совместные учения двух стран вблизи спорного Южно-Китайского моря и Тайваня. Количество ракет, которые перебросили американцы, неизвестно.

Однако отмечается, что реальной причиной является проверка механизмов работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), предназначенных для сдерживания Китая.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Манила проводят военные учения вопреки предупреждению КНР. Вследствие маневра напряженность с Южно-Китайском море может усилиться.