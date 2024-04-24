Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ воздушные змеи и аэростаты

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Факты использования подобных средств выявили во время объективного контроля территории со сложным рельефом местности. Марочко отметил, что пользуются этими ретрансляторами и беспилотники. Сам способ он назвал «весьма эффективным» — таким образом ВСУ в разы увеличивают площадь покрытия связью. По предположению эксперта, к такому решению украинские войска пришли после разрушения телевышки в Харькове.

Напомним, что 22 апреля в Харькове произошел взрыв на телевышке — верхняя часть конструкции обвалилась. После этого в городе начались перебои с сигналом цифрового телевидения. СМИ сообщали, что на вышке находилась антенна связи ПВО. В Минобороны РФ не комментировали информацию о возможном ударе по объекту.