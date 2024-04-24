В Москве покажут трофейную западную технику

Захваченные российскими военнослужащими в ходе спецоперации образцы трофейного вооружения и техники покажут в рамках выставке, которая откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard 1A5. По данным Минобороны России, в период с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2024 года российские солдаты уничтожили на Украине в общей сложности свыше 15 тысяч различных бронированных машин.

Минобороны России отметило, что захваченные российскими войсками образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии будут выставлены в Парке Победы на Поклонной горе.

«Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца», — пояснили в ведомстве.

На ней будут представлены более 30 образцов военной техники, в том числе немецкие танк Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американской БМП Bradley. Кроме того, посетители смогут ознакомиться со стрелковым оружием, боевыми документами и картами.

Рядом с образцами техники поставят информационные стенды, где будут данные о производителях, характеристиках вооружения, а также о месте и обстоятельствах его захвата.