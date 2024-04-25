Израиль нанес удары по центральной и северной части Газы

Израильские силы подвергли артиллерийскому обстрелу несколько объектов в центральных и северных районах сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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По его сведениям, израильская артиллерия ударила по нескольким объектам в Дейр-эль-Балахе и Вади-Газа в центральной части анклава. Поступают также сообщения об артиллерийских обстрелах и рейдах израильских военных в Джабалии и городе Газа, особенно в северо-западной его части. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

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Агентство также сообщает о рейдах на Западном берегу реки Иордан. В частности, рейды и аресты прошли в городе Калькилия и к северо-востоку от Дженина. Один палестинец был арестован в деревне Наби-Салех к северо-западу от Рамаллы. Сообщается о применении израильскими солдатами в Рамалле светошумовых гранат и боевого оружия против местных жителей, которые попытались оказать сопротивление и помешать их вторжению в общину.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.