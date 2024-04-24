Мобилизация: последние новости на сегодня 24 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО воинским частям и соединениям

Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединениям, участвующим в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

В том числе он поздравил командование и личный состав 155-й гвардейской бригады морской пехоты, освобождавшей Новомихайловку, 7-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады, освобождавшей Богдановку в ДНР.

Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая победу.

В российских школах появятся электронные табло с именами участников СВО

В школах необходимо установить электронные табло с именами участников специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его словам, уже дано поручение об установке во всех школах, где учились участники СВО, чтобы школьники знали об их подвиге и патриотизме.

Беглов указал, что подобную практику присвоения школам имен героев спецоперации необходимо продолжить.

Сенатор Святенко рассказала о помощи волонтеров участникам СВО

В России студенческие отряды активно участвуют в волонтерском движении, помогая участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает «Парламентская газета».

Они объединяются в артели, которые плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь, сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

Она напомнила, что история студотрядов началась с 339 студентов МГУ, которые отправились осваивать целину. Юбилейные мероприятия — большое событие для 20 миллионов студентов, которые с 1959 года участвовали в масштабных стройках страны и внесли весомый вклад в развитие экономики, подчеркнула вице-спикер.