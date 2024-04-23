МО РФ впервые заявило об уничтожении MIM-23 HAWK производства США в зоне СВО

Российские войска уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK, произведенного в США и используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). ТАСС

Это первое сообщение ведомства о поражении пусковой установки ЗРК данной модели с начала СВО. Lenta.ru

В оборонном ведомстве сообщили и о боевой работе ПВО. Так, за сутки уничтожены 104 беспилотника ВСУ, ракета, выпущенная с помощью комплекса «Точка-У», шесть реактивных снарядов комплексов РСЗО HIMARS и «Ольха», четыре управляемые авиабомбы Hammer. ТК «Звезда»