Шойгу: особое внимание при занятиях уделяется обучению военных применять БПЛА

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Особое внимание на занятиях военнослужащих уделяется применению беспилотников, проводят такие мероприятия подготовки ветераны боевых действий, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

"В армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы - участники боевых действий", - сказал Шойгу.