Информация о дефиците БМП и БТР у российских военных не подтвердилась

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что Россия испытывает существенный дефицит бронетехники в зоне провоедения специальной военной операции (СВО) на Украине. Утверждается, что в стране невозможно запустить массовое производство современной бронетехники, из-за чего идут поиски бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) за рубежом.

На самом деле Россия нарастила производство БМП. Так, Курганский машиностроительный завод вышел на темпы производства до 50-60 новых БМП-3 в месяц и до 700 — в год. По данным Ростеха, количество отправленных боевых машин пехоты в этом году уже в полтора раза превысило число отправок аналогичного прошлогоднего периода.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023-м в Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысячи новых и модернизированных танков и более 2,5 тысячи БМП и бронетранспортеров. Это так же говорит о достаточном количестве боевых машин у российских военных.

Канал «Кремлевская табакерка» ранее уже публиковал информацию, которая позже не подтвердилась. Например, в январе он сообщил, что в Ростовской области на полигоне «Кузьминка» расчет ПВО сбил десантников, два человека погибли.

Сообщение о нехватке бронетехники у российских военных в зоне СВО не распространилось в СМИ.

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