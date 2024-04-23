Сунак заявил о намерениях выделить Украине пакет военной помощи на $617 млн

Глава правительства Великобритании Риши Сунак готовится объявить о выделении Лондоном нового пакета военной помощи для Украины на общую сумму 500 млн фунтов стерлингов (около 617 млн долларов). С таким заявлением премьер-министр Соединенного Королевства выступит в ходе предстоящего во вторник визита в Польшу, сообщили в его канцелярии, пишет ТАСС.

Как ожидается, в указанный пакет войдут более 1,6 тысячи ракет, в том числе для украинских ПВО, около 60 малых плавсредств (их тип пока не указан), а также свыше 4 млн патронов.

В заявлении канцелярии Сунака также отмечено, что премьер уверен в намерении РФ «не останавливаться на границе с Польшей», если позволить Москве одержать победу в конфликте с Украиной. Кроме того, по мнению главы британского кабмина, новый пакет военной помощи поможет ВСУ «дать решительный отпор России».

Этот пакет военной помощи станет крупнейшим выделенным Лондоном за всю историю страны, отмечает РИА Новости.