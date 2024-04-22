ВСУ отошли из Очертино

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ сбежали из села Очеретино в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рогова, село является важным населенным пунктом по линии обороны ВСУ, а также удобной позицией на возвышенности. Он также добавил, что контроль населенного пункта позволит российским военнослужащим наносить удары в регионе.

«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — заявил он.

Ранее Рогов заявил, что США одобрили финансирование Украины ради провокаций против России.