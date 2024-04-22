Отставной генерал ВСУ признал потерю лучших украинских военных в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли своих лучших и мотивированных бойцов во время сражения за Артемовск (украинское название - Бахмут), что сейчас негативно сказывается на их боеспособности. Такое мнение высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших. Мы потеряли самых мотивированных, а они (российские силы - прим. ТАСС) сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", - сказал он в эфире украинского телеканала "Прямой".

Кривонос добавил, что перебрасывание людей с одного направление на другое не решит проблем ВСУ, а каждого бойца следовало бы использовать по своей специальности.

Ранее генерал назвал положение для украинской армии под Часовым Яром крайне тяжелым, указав, что ей не хватает людей, техники, нормальной работы разведки. По его словам, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска.

Артемовск - административный центр Артемовского района ДНР. Он расположен на Донецком кряже (возвышенности) Восточно-Европейской равнины на реке Бахмут. Находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара (Артемовский район ДНР). 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении города от украинских войск.