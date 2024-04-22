Боррель анонсировал скорые поставки систем ПВО Украине

Некоторые страны Евросоюза могут начать поставки Украине систем ПВО и боеприпасов к ним уже в ближайшее время. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Газета.Ru

«Украине не хватает оружия для защиты и отражения агрессии. Я рад, что ряд стран выразили намерение сделать поставки систем ПВО и боеприпасов к ним Украине», — сказал он. Lenta.ru

Также в ходе пресс-конференции Боррель сообщил, что первые поставки снарядов Киеву по инициативе Чехии намечены к концу мая. RT на русском