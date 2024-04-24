Власти Польши обсудят размещение ядерного оружия США

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда в ближайшее время обсудят вопрос размещения американского ядерного оружия на польской территории. Об этом в эфире Polskie Radio сообщила госсекретарь в Канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.

© Lenta.ru

«Встреча наверняка состоится в ближайшее время. Господин премьер-министр о такой встрече упомянул, господин президент четко ответил, что конечно», — заявила чиновница.

Ранее Дуда заявил о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что российское военное командование примет все необходимые меры для безопасности государства.