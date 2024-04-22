Разбросанные взрывом горящие части самоходки ВСУ показали на видео
Вражеская самоходная артиллерийская установка после взрыва разлетелась на большое количество частей. Горящие фрагменты конструкции разбросало на значительное расстояние друг от друга. Видео этой уничтоженной машины размещено в Telegram-канале Dambiev.
С первого взгляда невозможно определить ее тип. Лишь опорные катки дают понять, что это 152-мм 2С3 "Акация". Удачная атака была произведена барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Черкасские Тишки (Харьковская область).
Такие самоходки достались ВСУ от находившихся на территории Украины военных округов Советской армии. К концу прошлого года, по западным данным, в составе формирований киевского режима оставалось около 120 таких боевых машин. Более четырех десятков потеряно после начала специальной военной операции.
Сообщалось, что парк этой техники испытывает проблемы с запасными частями, в частности ощущается острый дефицит новых артиллерийских стволов, которые необходимы для замены выработавших ресурс.