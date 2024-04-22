Вражеская самоходная артиллерийская установка после взрыва разлетелась на большое количество частей. Горящие фрагменты конструкции разбросало на значительное расстояние друг от друга. Видео этой уничтоженной машины размещено в Telegram-канале Dambiev.

С первого взгляда невозможно определить ее тип. Лишь опорные катки дают понять, что это 152-мм 2С3 "Акация". Удачная атака была произведена барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Черкасские Тишки (Харьковская область).

Такие самоходки достались ВСУ от находившихся на территории Украины военных округов Советской армии. К концу прошлого года, по западным данным, в составе формирований киевского режима оставалось около 120 таких боевых машин. Более четырех десятков потеряно после начала специальной военной операции.

Сообщалось, что парк этой техники испытывает проблемы с запасными частями, в частности ощущается острый дефицит новых артиллерийских стволов, которые необходимы для замены выработавших ресурс.