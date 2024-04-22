В Харькове метким ракетным ударом снесли шпиль с телевышки в районе Павлово поля.

© википедия

Облако дыма после мощного взрыва наблюдали жители центральной части города.

В местных пабликах наблюдательные люди заметили, что больше нет шпиля на телевышке.

Местные власти никак не комментирует ситуацию с телевышкой, но отмечают, что взрыв был.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что Харьков может стать столицей «другой Украины» после того, как его освободит Россия.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».