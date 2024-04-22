Высшее руководство Евросоюза единогласно признает, что ситуация на фронте для Киева в последнее время кардинально ухудшилась, заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Российская газета

По его словам, военная ситуация для Украины ухудшается уже два года, а в последние недели все только ускорилось. Сийярто добавил, что появилась открытая информация, «насколько велико преимущество России в вооружении», а также что «это преимущество растет». Газета.Ru

Кроме того, министр отметил, что Венгрия будет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на €2 млрд до тех пор, пока не получит гарантий, что венгерские компании не будут внесены в украинский черный список. ТАСС