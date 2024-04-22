Польза на фронте от поставленных Украине танков Leopard является нулевой. Об этом заявил назвавшийся Фениксом источник издания El Pais, который работает на высшее командование Покровского фронта и украинские спецслужбы.

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«Польза Leopard на фронте сейчас равна нулю, они не продержатся долго», — сказал он.

Феникс объяснил, что Россия доминирует в воздухе благодаря разведывательным дронам.

Кроме того, по его словам, военная теория НАТО бесполезна на Украине, если ее не объединять с советской. Он отметил, что украинские военные все больше полагаются на собственных инструкторов.

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что российские солдаты захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который передали Киеву. Позднее ирландский журналист Чей Боуз подтвердил это. По его словам, танк уже едет в Москву.