Глава разведки Израиля ушел в отставку из-за провала с атакой 7 октября

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Он объяснил это провалом своего ведомства и ответственностью за террористическую атаку 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию.

Халива 38 лет прослужил в Армии Израиля. О своем увольнении он уже уведомил начальника Генштаба армии Герци Халеви, ведутся поиски преемника.

7 октября 2023 года радикалы ХАМАС напали на юг Израиля, погибли около 1,2 тыс. человек — это жители местных населенных пунктов и участники музыкального фестиваля. Еще несколько сотен человек боевики взяли в заложники. После этой атаки ЦАХАЛ начала спецоперацию в секторе Газа. Сам Халива тогда признал, что ведомство несет ответственность за террористическую атаку.