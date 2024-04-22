В ДНР рассказали о приближении окружения Угледара

Освобождение Вооруженными силами (ВС) России села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) приближает окружение Угледара. Об этом Игорь Кимаковский.

© Lenta.ru

По его словам, взятый российскими военными населенный пункт имеет стратегическую важность для подхода к Угледару.

«Освобождение [Новомихайловки] открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") на южнодонецком участке фронта и приближает окружение Угледара», — объяснил Кимаковский.

22 апреля в Министерстве обороны России сообщили о взятии российскими войсками Новомихайловки под свой контроль. В ведомстве уточнили, что населенный пункт был полностью освобожден подразделениями Южной группировки войск. В Минобороны также рассказали об улучшении тактического положения по переднему краю.