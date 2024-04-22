Вооруженные силы России освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России. RT на русском

«Подразделениями "Южной" группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении Богдановки в ДНР. Это село находится буквально в паре километров к северо-востоку от Часова Яра. Российская газета