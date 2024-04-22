Генсек ОДКБ прокомментировал вывод российских миротворцев из Карабаха

Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. Газета.Ru

«Что касается присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе: в настоящее время это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности и, очевидно, этот вопрос решается не в одностороннем порядке. Полагаю, в большей степени стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - отметил он. ТАСС

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские военные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана. По его словам, Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу. News.ru