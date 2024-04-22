Появились кадры с российским роботом, проникшим в тыл ВСУ

Украинские военные обнаружили в районе своих позиций российского робота с комплексом радиоэлектронного подавления БПЛА, пишет "Военный обозреватель".

"Видео было сделано в тылу украинских позиций в городе Часов Яр, куда робот смог пробраться и начать работу по глушению дронов противника", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах запечатлена небольшая гусеничная платформа с двумя антеннами.

Голос за кадром рассказывает, что этот робот способен незаметно пробираться в тылы ВСУ и включать свою систему РЭБ для подавления украинских дронов и ПВО.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали в зоне СВО командира подразделения боевых роботов ВСУ майора Андрея Фиголя. По данным военкоров, офицер был уничтожен в населенном пункте Семеновка неподалеку от Авдеевки.