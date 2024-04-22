В Бельгии пообещали продвигать срочную закупку снарядов для Украины

Бельгия выделила €200 млн на закупку снарядов Киеву в рамках чешской инициативы и намерена добиваться выделения еще "многих миллионов евро" на поставки оружия, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. ТАСС

«Я буду выступать за то, чтобы мы направили еще много миллионов евро, поскольку, хотя мы и вкладываемся в восстановление Украины, сейчас более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе», — сказала дипломат. Говорит Москва

В конце февраля Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза по инициативе Чехии. Lenta.ru