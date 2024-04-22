Глава разведки Украины рассказал о работе российских спецслужб

Глава Главного управление разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о работе российских спецслужб на Украине над «Майданом-3». Об этом он заявил в интервью «BBC Украина».

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По его словам, российские спецслужбы продолжают реализовывать план «Майдан-3», который необходим для распространения панических настроений, уныния, разжигания конфликта между гражданскими и военными на Украине.

«Они четко понимают, что сугубо пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности», — заявил Буданов.

Он добавил, что из-за социальной напряженности в связи с «Майданом-3» замедлился процесс обмена пленными.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что мессенджер Telegram является проблемой для Украины. По его мнению, высказывание своей позиции в «демократическом обществе» должно сопровождаться отсутствием анонимности, а Telegram-каналы необходимо заставить зарегистрироваться в качестве СМИ.