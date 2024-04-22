В Японии сообщили о запуске ракеты Северной Кореей

В понедельник, 22 апреля, Минобороны Японии заявило о возможном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Об этом сообщает nhk.

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Сообщения о ракете появились около 15:00 по местному времени (около 09:00 по Москве). В японском Минобороны подчеркнули, что собирают информацию, чтобы определить, повлияет ли ситуация на Японию.

18 марта сообщалось о запуске двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Обе ракеты тогда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В правительстве Южной Корее уточняли, что КНДР использовала баллистические ракеты малой дальности. Запуск ракет произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена.