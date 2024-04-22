СМИ: страны ЕС не хотят отправлять Украине ЗРК Patriot

Европейские страны не хотят отправлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из собственных запасов. Об этом пишет французская газета Le Monde.

В статье говорится, что Европа приветствует решение США возобновить поставки военной помощи Киеву, но сам ЕС пока не торопится давать обещания Украине.

Германия уже передала две из 12 своих систем ПВО и согласилась передать третью. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Европу последовать своему примеру.

Однако некоторые страны, например, Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша, не намерены поставлять свои системы ПВО на линию фронта. Они хотят сохранить свой потенциал противовоздушной обороны. Варшава боится передавать Киеву средства ПВО, так как находится в непосредственной близости от Украины и Беларуси.

По просьбе главы евродипломатии Жозепа Борреля европейские министры соберутся в понедельник, 22 апреля, в Люксембурге, чтобы попытаться усилить свою поддержку.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35 стали проблемой для комплексов Patriot. Из-за системы радиоэлектронной борьбы их очень сложно перехватить.