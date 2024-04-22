СМИ: Турция намерена провести военную операцию против курдов

Турецкие военные намерены провести комплексную наземную операцию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом пишет газета Hürriyet.

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В январе 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие месяцы Анкара будет принимать новые меры по борьбе с терроризмом. Он пообещал, что летом Турция «завершит круг, который защитит ее границу с Ираком и устранит проблему терроризма». Эрдоган подчеркивал, что Вооруженные силы Турции обеспечат «безопасность каждого дюйма гор Северного Ирака».

В апреле в СМИ появилась информация, что Турция может разместить купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 вдоль границы с соседним Ираком.

Сегодня президент Турции приедет с официальным визитом в Багдад. Ожидается, что после него «будет проведена комплексная наземная операция против РПК».

«Совместно с центральным правительством Багдада, администрацией Эрбиля и Хашд аш-Шааби (шиитское народное ополчение. – Прим. ред.)», - отмечает колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

При этом, по его словам, в запланированной операции «будет использоваться иная стратегия, чем в предыдущих».

«По этой причине во время визита президента Эрдогана , который начинается сегодня, планируется создать «Объединенный оперативный центр». (…) Цель состоит в том, чтобы создать безопасную зону на глубине 30-40 километров от нашей 378-километровой границы с Ираком. Нападения на наши базы 22-23 декабря и 24 января сделали неизбежным создание буферной зоны», - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили о том, что перед визитом президента Эрдогана в Ирак начала набирать обороты переброска турецких вооруженных сил и подразделений материально-технического обеспечения.