Военные расходы в мире рекордно выросли

Глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это было самое большое увеличение за период с 2009 года, оно произошло во всех входящих в топ-10 странах, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в новом докладе.

"Глобальные военные расходы растут на фоне войны, растущей напряженности и неопределенности", - подчеркивают авторы. Рост продолжался девятый год подряд и наблюдался во всех регионах. Наибольших показателей он достиг в Европе, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке.

Общие военные расходы в 2023 году составили 2,3% мирового ВВП. В пятерку стран с самыми большими затратами в этой области вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия, на которые вместе пришелся 61% мировых военных расходов.

И США, и Китай, занимающие верхние строчки мирового рейтинга, увеличили свои военные расходы в 2023 году, которые составили $916 млрд и $296 млрд соответственно.

"Беспрецедентный рост военных расходов является прямым следствием глобального ухудшения ситуации с миром и безопасностью, - отмечает в докладе старший научный сотрудник программы производства вооружений Нан Тян. - Государства предпочитают военную силу, но в условиях растущей волатильности геополитического ландшафта и ландшафта в области безопасности рискуют попасть в спираль "акция-реакция".

Расходы России и Украины

Военные расходы Российской Федерации возросли на 24% и, по оценкам, составили в 2023 году $109 млрд, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма, пишет SIPRI. В прошлом году ассигнования на военные нужды составили 16% всех бюджетных расходов, а военная нагрузка - 5,9% ВВП, что стало рекордным показателем за все время после развала Советского Союза. В докладе отмечается, что данные по военным расходам РФ могут быть не точны.

Также указано, что росту военных расходов РФ способствовала работа ее экономики, которая превзошла все ожидания, несмотря на падение доходов от продажи нефти и газа. Опираясь на свой фонд национального благосостояния и государственные займы для финансирования бюджетного дефицита, страна сумела ограничить негативный эффект военной операции на экономику. Исходя из опубликованного в 2023 году проекта бюджета на период 2024-2026 годов, можно ожидать, что в ближайшие годы военные ассигнования России продолжат расти, считают в SIPRI.

Украина заняла восьмое место среди стран с самыми большими военными расходами, увеличив их на 51%, до $64,8 млрд. Военная нагрузка достигла 37% ВВП, что соответствовало 58% всех государственных расходов.

Украинские расходы составили 59% от расходов РФ, пишут авторы доклада. Однако в течение года Украина получила военную помощь на сумму как минимум $35 млрд, из которых 25,4 млрд пришлось на США. С учетом этого объема общие военные расходы Украины составили 91% от российских, полагают в SIPRI.

Расходы НАТО, Китая и Японии

В 2023 году совокупные военные расходы 31 страны НАТО составили $1,341 трлн, что равно 55% общемирового объема. Ассигнования США на военные цели возросли на 2,3% и достигли $916 млрд, или 68% общих расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов Североатлантического альянса увеличили свои военные бюджеты, их доля в общих расходах составила 28%, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Оставшиеся 4% приходятся на Канаду и Турцию.

"Для европейских стран - членов НАТО два года войны на Украине фундаментально изменили взгляд на безопасность, - отмечает научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений Лоренцо Скараццато. - Этот сдвиг в восприятии угрозы отражается в растущей доле ВВП, направляемой на военные нужды, где установка НАТО на 2% [ВВП] все больше рассматривается как отправная точка, а не уровень, которого надо достичь".

Спустя 10 лет после провозглашения установки на военные расходы в размере 2% ВВП 11 стран альянса перешли в 2023 году этот рубеж, что является самым большим количественным показателем за все годы. Другую установку - направлять как минимум 20% военных расходов на закупку военного имущества - выполнили в прошлом году 28 стран. В 2014 году с этой задачей справились только семь.

По сравнению с позапрошлым годом в 2023-м Польша увеличила свои военные расходы на 75%, доведя их до $31,6 млрд, что среди европейских стран стало самым высоким показателем роста. В мировом рейтинге Польша находится на 14-й строчке.

Второе место по объему военных расходов принадлежит Китаю, потратившему в 2023 году $296 млрд, что на 6% больше, чем в 2022-м. По счету это был 29-й год, когда страна неуклонно наращивала свой военный бюджет. Сейчас он равен половине общего объема военных ассигнований в Азии и Океании. На этом фоне несколько соседних с Китаем стран также увеличивал свою военные бюджеты.

"Значительную долю своих растущих военных расходов Китай направляет на усиление боеготовности Народно-освободительной армии", - пишет в докладе SIPRI научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений Ксяо Лян. По его словам, это заставило, в частности, Японию и Тайвань существенно усилить свой военный потенциал. Эксперт ожидает, что эта тенденция в ближайшие годы будет и дальше углубляться.

Расходы Японии в 2023 году составили $50,2 млрд, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Тайвань также увеличил военные траты на 11%, доведя их до $16,6 млрд.

Ближний Восток

Рост военных расходов на Ближнем Востоке оценивается в 9%. В 2023 году их общий объем составил $200 млрд, что является самым высоким показателем в регионе за последнее десятилетие. Первое место по размеру военного бюджета принадлежит Саудовской Аравии (рост на 24%, до $27,5 млрд). Вторая строчка за Израилем, который увеличил свои расходы на 24%, доведя их до $27,5 млрд. Главной причиной роста стала широкомасштабная операция в секторе Газа в ответ на нападения боевиков ХАМАС в октябре 2023 года.

Иран занял четвертое место по объему военных ассигнований. В прошлом году его военный бюджет составил $10,3 млрд. Согласно имеющимся данным, на долю Корпуса стражей исламской революции пришлось 37% всех расходов. В 2019 году его доля равнялась 27%.

"Большое увеличение военных расходов на Ближнем Востоке в 2023 году отражает быстро меняющуюся ситуацию в регионе - от потепления в последние годы дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских государств к началу большой войны в Газе и опасениям конфликта в масштабе всего региона", - отмечает старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений Диего Лопес да Силва.

Другие страны

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна военные расходы возросли в 2023 году по сравнению с 2014 годом на 54%. Рост организованной преступности заставил несколько стран региона укрепить свои вооруженные силы для борьбы с преступными группировками. Так, военный бюджет Доминиканской Республики увеличился в прошлом году на 14% именно в ответ на всплеск организованной преступности в соседней Республике Гаити. В 2021 году рост спровоцировало убийство гаитянского президента Жовенеля Моиза, которое привело Гаити в состояние кризиса.

В Мексике военные расходы достигли в 2023 году $11,8 млрд, что на 5% превышает их уровень в 2014 году. Ассигнования на Национальную гвардию, борющуюся с организованной преступностью, увеличились с 0,7% от общих военных расходов в 2019 году до 11% в 2023-м. "Использование военных для подавления организованной преступности являлось растущей тенденцией в регионе на протяжении многих лет, поскольку правительства либо неспособны решить проблему обычными методами, либо предпочитают прибегать к более жесткому ответу", - пишет в докладе Диего Лопес да Силва.

В прошлом году Индия заняла четвертое место среди стран с самыми большими военными бюджетами: на военные цели она потратила $83,6 млрд, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Ассигнования Бразилии в этой области выросли на 3,1% и составили $22,9 млрд. Национальный конгресс предложил внести поправку в конституцию, согласно которой ежегодные военные расходы должны составлять как минимум 2% ВВП (в 2023 году они равнялись 1,1% ВВП).