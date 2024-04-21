В Сенате США сообщили, когда начнется передача Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты возобновят поставки вооружений и военной техники Киеву в конце следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Об этом пишет CBS News.

Журналисты отметили, что на помощь Украине будет выделен $61 млрд, около 60% этой суммы останется в виде инвестиций в промышленную базу США. Они попросили сенатора рассказать, на что пойдут оставшиеся деньги, когда Киеву будет отправлена помощь.

По данным Уорнера, украинцы на протяжении двух лет успешно сопротивляются российским войскам, смогли уничтожить большое количество танков и бронетранспортеров. Он добавил, что в ходе противостояния не погиб ни один американский солдат.

Сенатор уточнил, что если Сенат поддержит законопроект о выделении помощи, то документ ляжет на стол президента США Джо Байдена во вторник или среду. После того, как американский лидер поставит под ним свою подпись, поставки сразу же будут возобновлены.

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По его словам, в пакет поставок войдут боеприпасы к уже поставленным системам, дальнобойная артиллерия, ракеты ATACMS.

Ранее в западных СМИ появились публикации, что Пентагон заранее подготовил масштабный пакет военной помощи ВСУ.