Военную радиостанцию нашли на дереве в Подмосковье

В городе Пушкино Московской области обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Аппарат, предположительно, советских времен, нашел местный житель во время прогулки с собакой в лесу. Радиостанция была примотана скотчем к сосне. Неподалеку от дерева мужчина нашел чемодан, однако не стал его открывать из соображений безопасности. О находке он оповестил других людей в городском чате.

Местные жители обратились в полицию. По мнению радиолюбителей, станция в лесу могла координировать работу украинских дронов.

Ранее сообщалось, что в Калязинском округе Тверской области обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат. Лежавший в лесу с зимы беспилотник обнаружил местный житель.