При штурме Очеретино бойцы российской группировки «Отважные» уничтожили боевиков Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) с паспортами РФ. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Соловьев Live»

«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК», — указывается в публикации.

Согласно данным ресурса, операция произошла в Очеретинских садах в Ясиноватском районе Донецкой области Украины.

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Дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что планируются новые вылазки членов РДК в Россию и атаки беспилотных летательных аппаратов по ее территории.

Перед этим пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ВС России уничтожили склады с боеприпасами формирований РДК.

* признан в РФ террористической организацией