Подразделения «Южной» группировки российских войск в зоне спецоперации полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике. Об этом 21 апреля сообщило в соцсети Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, также российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка.

В районе Часова Яра и к западу от населенного пункта Красное в ДНР российские военные отразили две контратаки ВСУ. На данном направлении противник потерял порядка 440 человек личного состава, три автомобиля и боевую машину ЗРК «Оса-АКМ».