Источник назвал условие для новых поставок оружия Киеву странами НАТО

Страны НАТО выдвинули Зеленскому условие: новые поставки оружия состоятся, если на Украине будет принят жесткий закон о мобилизации для восполнения потерь ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Принятие на Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО», — сказал дипломат.

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Он отметил, что поставки оружия имеют смысл, если есть большое количество солдат, а боевые потери своевременно восполняются. Для этого необходим активный призыв новобранцев.

Ранее в НАТО и ЕС прокомментировали выделение США Киеву очередного пакета помощи.